Ученые РАН готовы предложить 50 новых крупных проектов

— Именно РАН поручена ведущая роль в реализации Стратегии научно-технологического развития России , — сказал президент РАН Александр Сергеев . — Руководством страны определены семь важнейших приоритетов, по каждому созданы межведомственные советы. И во главе каждого — ученый РАН.

Кстати, координационный совет стратегии возглавляет сам президент академии. Он особо отметил, что руководство страны приняло практически все предложения ученых. Они должны позволить существенно повысить эффективность работы академии. Предложения зафиксированы в поправках в закон о РАН, который в первом чтении принят Госдумой

— Актуализация деятельности Академии будет идти по шести направлениям, — сказал Сергеев. — Она получит право прогнозировать научно-технологическое, социально-экономическое развитие России. Может вносить предложения в органы власти по самым разным вопросам, организовывать и координировать фундаментальные исследования всех, кто такими работами занимается.

Кроме того, РАН может проводить собственные изыскания, в том числе для оборонного комплекса. Одна из важнейших задач — научная дипломатия, которая предусматривает совместные с зарубежными учеными исследования, научные обмены и т.д. Еще важнейшая задача — просветительская деятельность. Ученые должны помогать обществу ориентироваться в огромном вале информации, помогать отличать настоящую науку от фейков.

Президент РАН особо подчеркнул, что многое надо изменить в самой Академии. По его мнению, при выборах в ее члены должны учитываться не прошлые заслуги, а нынешняя работа. «Ведь человек за звание академика сразу получает 100 тысяч рублей, государство платит ему не за прошлые, а за нынешние достижения».

И еще, по мнению главы РАН, надо кардинально изменить работу научных советов.

— Для нас ключевой вопрос — «советизация» Академии наук, — отметил Сергеев. — Там собраны лучшие умы по каждому научному направлению. Они обязаны резко повысить свою эффективность, собираться не несколько раз в год, а работать постоянно. Именно там должен идти мозговой штурм, поиск приоритетов, анализ и прогноз на будущее.

По словам Александра Сергеева, от ученых ждут инициативы, предложения крупных проектов, таких как во времена СССР были атомные и космические. Именно они принесли славу Академии. Такими прорывами, по мнению президента, должны стать проекты по программам РАН. Это могут быть 50 крупных разработок по 100 миллионов рублей каждый.

Говоря о наиболее больных на сегодня проблемах Академии, Сергеев особенно выделил ситуацию с приборным парком. Дело в том, что его балансовая стоимость около 250 миллиардов рублей, но практически весь он безнадежно устарел. А для обновления выделяется 2,5 миллиарда в год. Значит, на все потребуется 100 лет. Без помощи государства проблему не решить.

И конечно, важнейший вопрос — изменение юридического статуса Академии. Нынешний — федерального государственного бюджетного учреждения — не позволяет эффективно решать сложнейшие задачи, стоящие пред Академией. По словам Сергеева, это предложение поддержано руководством страны.

Конечно, глава Академии выделил основные достижения РАН в 2017 году. Это в частности участие в создании в Германии крупнейшего лазера на свободных электронах. В его основе лежат идеи российских ученых. Еще одно достижение — впервые было зафиксировано гравитационное излучение при слиянии нейтронных звезд. В этом открытии участвовал спутник «Интеграл», стартовавший в 2002 году с космодрома Байконур . Российскими учеными создан уникальный маммограф, который лучше существующих приборов распознает на ранней стадии онкологические заболевания.