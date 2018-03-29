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Найдена галактика почти без темной материи
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Найдена галактика почти без темной материи 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Астрономы из США и Канады обнаружили, что в галактике NGC 1052-DF2 содержание темной материи в 400 раз ниже, чем должно быть. О своем исследовании они рассказали в журнале Nature.
Согласно общепринятой теории, во время формирования галактики обычная и темная материи должны взаимодействовать между собой. Темная материя формирует гравитационный «каркас» галактики, который разрастается со временем. Параллельно из газа и пыли появляются новые звезды.
Изученная астрономами галактика нарушает привычный порядок. По размеру она сравнима с нашей Галактикой — Млечным Путем, — но в нее входит примерно в 200 раз меньше звезд. Вокруг нее обращаются десять шаровых звездных скоплений, по движениям которых астрономы рассчитали совокупную массу звезд галактики.
«В галактике с массой звезд примерно в 200 млн солнечных мы ожидали найти около 80 млрд солнечных масс темной материи», — рассказал один из авторов работы, сотрудник Йельского университета Питер ван Доккум. Общая масса вещества галактики, однако, оказалась не более 300 млн солнечных.
У ученых есть несколько предположений о том, как галактика смогла сформироваться без большого количества темной материи. Возможно, она использовала вещество соседней эллиптической галактики, которая выступала в качестве донора. Согласно другому объяснению потоки вещества в межзвездном пространстве могли захватить достаточно материи, чтобы из нее сформировалась галактика. Близкое соседство с другой галактикой подкрепляет и эту гипотезу.
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