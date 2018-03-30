Черепахи могут драться передними лапками, заявили ученые

Ученые в ходе исследований пришли к выводу, что в ходе эволюции черепахи научились выполнять передними лапками довольно много действий, в том числе есть, наносить удары с целью защиты, держать предметы, плавать, передвигаться по суше, рыть землю. Об этом сообщил peerj.com.

Для того, чтобы понять, зачем черепахам передние лапки, ученые много лет наблюдали за поведением животных. Отмечается, что в силу природных особенностей их никто не обучает: они практически сразу после рождения отходят от родителей и развиваются самостоятельно.

Исходя из этого ученые сделали выводы, что особи до всего доходят сами, несмотря на свой маленький мозг. Это, в свою очередь, дало основание полагать, что они не так глупы как считалось раньше.

Южнокорейские ученые считают, что изобретенная ими черепашка‐робот способна привить детям бережное отношение к роботам и искусственному интеллекту. Считается, что дети склонны относиться небрежно к неживым предметам, поэтому, по задумке ученых, этот робот должен снизить уровень детской агрессии.