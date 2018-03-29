Ее тут нет, и значит она есть

Вопрос о том, что же такое темная материя, относится к числу фундаментальных проблем современной физики. Ни один из специально построенных детекторов пока не зарегистрировал частицы тёмной материи, однако астрономы наблюдают некую скрытую массу внутри галактик. Эта невидимая масса не может быть ни межзвёздной пылью, ни одинокими планетами или астероидами, ни даже нейтрино, частицами, которые едва взаимодействуют с веществом. Темная материя, согласно наиболее распространенной точке зрения среди физиков, состоит из каких-то еще неизвестных элементарных частиц: при этом есть и не слишком популярные альтернативные гипотезы — вплоть до предположения о том, что никакой невидимой массы на самом деле нет, но закон всемирного тяготения в привычном нам виде попросту неверен.

Темную материю выявляют несколькими независимыми способами, и один из них заключается в измерении скорости движения звезд внутри галактик. Согласно классической небесной механике, звезды вдали от центра галактики должны двигаться медленнее, чем расположенные на меньших расстояниях — однако на практике это правило не выполняется. Парадокс, известный как «кривая вращения галактик», был впервые зафиксирован ещё в 1930-е годы, а на рубеже 1960-х и 1970-х годов проведённые астрофизиком Верой Рубин точные измерения не оставили места сомнениям: внутри галактик должна быть ещё какая-то масса, образующая невидимое облако или галактическое гало.

Развитие технологий позволило астрономам провести ещё более точные наблюдения и проверить гипотезу о тёмной материи другими методами: например, оценив массу тёмной материи по отклонению лучей света далёкими галактиками — невидимая, но создающая гравитационное поле масса, в соответствии с общей теорией относительности работает как гигантская линза. Кроме того, появление космических рентгеновских телескопов дало возможность зафиксировать потоки раскалённой плазмы и по их скорости опять-таки оценить массу той галактики, от ядра которой эта плазма движется. Сочетание разных методов привело учёных к соотношению порядка 1:5 — то есть тёмной материи должно быть примерно в пять раз больше обычной.

Однако в галактике, обозначенной как NGC1052-DF2, тёмной материи по меньшей мере в 400 раз меньше, чем должно было бы быть. Как пишут авторы новой публикации, результаты измерений, проведённых при помощи 10-метрового телескопа обсерватории Кека и космического телескопа «Хаббл» (это лучшие из имеющихся на сегодня астрономических инструментов) допускают и то, что тёмной материи в NGC1052-DF2 нет вовсе. Эта видимая только в крупные телескопы галактика имеет суммарную светимость на уровне ста миллионов таких звёзд, как Солнце, а её масса выше массы Солнца примерно в двести миллионов раз: по этим параметрам NGC1052-DF2 не слишком выбивается из общего ряда. А вот то, что внутри неё обнаруживается десять сравнительно ярких объектов и за счёт этого на ряде снимков галактика оказывается совокупностью ярких точек вместо размытого облачка — уже гораздо более интересный факт; именно он заставил астрономов развернуть в сторону NGC1052-DF2 телескопы с плотно забитым графиком работы.

По заключению исследователей, эти яркие точки являются шаровыми звёздными скоплениями — однако их число и распределение светимостей настолько необычно, что астрономы даже отказались подробно рассказывать об этих объектах в настоящей публикации и пообещали вернуться к этому подробнее в другой публикации, все еще находящейся в процессе подготовки. Сегодняшняя статья содержит перечень скоростей выявленных учёными шаровых скоплений и однозначный вывод: тёмной материи в галактике меньше, чем обычной. Если сравнивать NGC1052-DF2 с другими галактиками такой же массы, то невидимое гало из тёмной материи должно было бы быть в четыреста раз тяжелее того, что получается у астрономов — и это чрезвычайно необычный результат.

Учёные указывают на возможность формирования подобной галактики в результате выброса газа из двух обычных галактик в процессе их слияния — или из вещества, выброшенного квазарами в виде струи плазмы с очень высокой скоростью. Голубоватый оттенок NGC1052-DF2 говорит о том, что в галактике много звёзд с низким содержанием элементов тяжелее водорода и гелия: на языке астрофизиков это звучит как «низкая металличность».

Что дальше?

Сами авторы подчеркивают, что их открытие вовсе не отвергает существование темной материи. Напротив: астрономы отмечают, что галактика без типичного распределения звезд по скоростям подрывает позиции теорий, которые пытаются списать результаты наблюдений на некий универсальный и не связанный с темной материей эффект. Именно в модифицированной ньютоновской динамике звёзды всегда должны вращаться вокруг центра галактик с примерно равной скоростью — а NGC1052-DF2 играет против этой модели, уже и так утратившей поддержку многих специалистов. Допустить существование галактики без темной материи современная астрофизика вполне может, в то время как мысль о том, что закон всемирного тяготения избирательно работает в разных частях Вселенной представляется, по меньшей мере, сомнительной.

Исследователи также указывают, что в ходе своей работы с телескопом «Хаббл» смогли выявить ряд галактик, которые выглядят весьма похожими на NGC1052-DF2, но провести измерения скорости звёзд в них пока не удалось. Возможно, нас ещё ждёт пополнение списка галактик без тёмной материи — и, соответственно, повышение шансов на разгадку их тайны.