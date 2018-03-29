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В РАН объявили о двукратном ускорении темпов «утечки мозгов»
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В РАН объявили о двукратном ускорении темпов «утечки мозгов» 

ИД «Собеседник» 56 минут назад
В 2016 году из РФ уехало 44 тысячи высококвалифицированных специалистов, тогда как в 2013 году таких было всего 20 тысяч. Как передаёт РБК, об этом рассказал главный учёный секретарь президиума РАН Николай Долгушкин на общем собрании Российской академии наук. По его данным, с 2000 года число учёных в России сокращается на 1,3% в год. С 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза. «Ситуация осложняется продолжающейся и даже возросшей в последние годы утечкой человеческого капитала», — заявил Долгушкин. Он также сообщил, что средний возраст учёного в РФ превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста. Это серьёзная возрастная проблема, подчеркнул главный учёный секретарь президиума РАН.
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