«Утечка мозгов» из России резко ускорилась

Если в 2013 году число эмигрировавших высококвалифицированных специалистов из России составляло 20 тыс. человек, то в 2016 году — уже 44 тыс., заявил главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин.

«Ситуация осложняется продолжающейся и даже возросшей в последние годы утечкой человеческого капитала. Число эмигрировавших высококвалифицированных специалистов в 2013 году выросло с 20 тыс. до 44 тыс. в 2016 году», — приводит его слова РБК.

По его словам, стало меньше ученых и в институтах Федерального агентства научных организаций (ФАНО) — вместо 69,5 тыс. в 2013 году их стало 67 тыс. в 2016 году.

Также снизилась доля докторов наук (с 13,8 до 13%), кандидатов — с 31,7 до 30%.

При этом средний возраст исследователя в России превысил 50 лет, каждый третий из них достиг пенсионного возраста. В целом с 1990 года число исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза. Среднегодовое сокращение исследователей и разработчиков, отметил он, составляет 1,3% в год.

Корее и В то же время в других странах происходят обратные тенденции. В ЕС США их число выросло на 2-3%, в Бразилии Китае — на 7–10%, сказал он.