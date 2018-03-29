Учёные рассказали, когда ждать магнитной бури

Магнитная буря накроет Землю в День космонавтики, 12 апреля. Такой прогноз сделали физики из Академии наук , сообщает «Русская планета».

Исследование учёных основано на расчётах структуры солнечного ветра и магнитного поля Солнца. Однако магнитная буря вряд ли окажет влияние на самочувствие граждан: с вероятностью в 70 процентов эксперты ожидают так называемых слабых возмущений.

Самая благоприятная обстановка ожидается в первой половине апреля — в это время геомагнитных изменений не ожидается. Плотный поток солнечного ветра достигнет Земли в середине месяца.

Кроме того, учёные пришли к выводу, что в апреле не будет ни плазменных выбросов, ни серьёзных вспышек в центре Солнечной системы.