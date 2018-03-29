Ещё
Кабанчик из МГУ узнал время прихода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабанчик из МГУ узнал время прихода 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Кабачник и его зарубежные коллеги впервые определили физические параметры ультракоротких рентгеновских лазерных импульсов с высоким временным разрешением. Исследование опубликовано в журнале Nature Photonics, сообщили «Ленте.ру» в вузе.
Ученые проводили эксперименты с рентгеновскими лазерами на свободных электронах. Излучение в них генерируется пучком релятивистских электронов, которые, теряя часть своей энергии при прохождении через расположенные специальным образом магниты, генерируют сверхмощные ультракороткие рентгеновские импульсы.
Для определения параметров лазерного излучения ученые использовали метод угловой развертки импульса. Методика, представленная авторами работы, позволяет измерить характеристики для каждого отдельного импульса.
«Рентгеновские лазеры на свободных электронах предоставляют уникальную возможность для исследования структуры атомов, молекул, в том числе биологических, и твердых тел, а также возможность изучить динамику атомно-молекулярных процессов и их развития во времени с беспрецедентной точностью. Для реализации этих возможностей необходимо знать параметры импульсов, в том числе временные параметры, такие как длительность, временная структура импульса и время прихода импульса на мишень», — говорит Кабачник.
По его словам, исследование «делает возможным определение параметров единичных импульсов рентгеновских лазеров на свободных электронах с аттосекундным разрешением, что открывает путь для экспериментов по изучению развития сверхбыстрых молекулярных процессов во времени».
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну340
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово112
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми85
Украина дала ответ по выдаче пранкера89
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»131
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение