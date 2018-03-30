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В Швеции испытали российский парашют для «мягкой» посадки на Марс
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В Швеции испытали российский парашют для «мягкой» посадки на Марс 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: N+1
Парашютная система, при помощи которой на поверхность Марса должны быть доставлены российская научная платформа и европейский ровер, успешно прошла низковысотные испытания, сообщает госкорпорация «Роскосмос».
Испытания проходили в шведской Кируне, при этом внимание испытателей было сфокусировано на втором основном 35-метровом парашюте. Тест продемонстрировал успешное раскрытие вытяжного и основного парашюта при отрицательной температуре воздуха. Весь процесс «мягкой» посадки на землю занял около 2,5 минуты. После приземления бортовое оборудование имитатора направило телеметрию в режиме реального времени, сообщает «Интерфакс».
«ЭкзоМарс» — совместный российско-европейский проект по исследованию Марса с орбиты искусственного спутника и с поверхности планеты. Основная цель — изучение поверхности планеты, проведение геологических проб и поиск форм жизни. Первый этап начался в 2016 году — на марсианскую орбиту был выведен космический модуль TGO.
Второй и главный этап запланирован на 2020 год. Он предусматривает доставку на Марс российской посадочной платформы с европейским марсоходом и научным оборудованием.
В феврале сообщалось со ссылкой на материалы на портале госзакупок, что госкорпорация «Роскосмос» потратит на реализацию проекта «ЭкзоМарс» более 6 млрд рублей.
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