Умер основатель космической отрасли Казахстана Виктор Дробжев

Выдающийся ученый, основатель и первый директор казахстанского Института ионосферы академик Виктор Дробжев скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Национального центра космических исследований и технологий.

Академик Национальной академии наук Казахстана , доктор физико-математических наук, профессор Виктор Дробжев стоял у истоков создания космической отрасли Казахстана, формирования и реализации программ исследований и экспериментов казахстанских космонавтов Тохтара Аубакирова и Талгата Мусабаева.

«Его имя хорошо известно в странах СНГ и дальнего зарубежья. Его многолетние научные связи с крупнейшими учеными России стали основой научного сотрудничества с ведущими организациями в области геофизических исследований, изучения волновой природы динамических процессов среднеширотной ионосферы, изучения взаимодействий литосферы-атмосферы-ионосферы-магнитосферы», — говорится в сообщении друзей и коллег ученого.

Виктор Дробжев участвовал в разработке государственной программы «Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы», утвержденной указом президента страны.

Коллеги отмечают, что он многое сделал для сохранения и развития казахстанской науки — совершенствования системы управления наукой в республике, формирования и экспертизы целевых научных программ, подготовки научных кадров.

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