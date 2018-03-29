Ученые: Из-за перенаселения голод наступит через 20 лет

pixabay.com Ученые считают, что через 7 лет количество населения увеличится в два раза. Уже сегодня на земле проживает 7 млрд человек. Ежегодно рождается еще 250 тысяч человек. Эмигранты вытесняют коренное население благополучных стран. Беглецы из Азии, Африки и Южной Америки заполоняют чужие территории.

Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, уже через 20 лет на Земле начнется геноцид и лютый голод. Всему виной перенаселение планеты. Жесткая политика миграции является временным и иллюзорными решением. Скоро уже не будет хватать земель, пригодных для выращивания животных и растений. Развитие промышленности прекратиться из-за нехватки полезных ископаемых. Плохая экологическая обстановка будет способствовать росту болезней и смертности.

Ученые считают, что человечество может спасти только технологическое развитие и колонизация космоса. Если человечество не сделает шаг к другим планетам, то может погибнуть как вид.