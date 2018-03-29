Чужой среди своих: рыба-робот следит за обитателями океана

Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) создали рыбу-робота для наблюдения за подводным миром. Она обладает обтекаемой формой, умеет шевелить хвостом и плавниками. Аппарат оснащён камерой и может вести фото— и видеосъёмку.