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Россия осталась без ученых и специалистов
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Россия осталась без ученых и специалистов 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: MosDay.ru
В России увеличился отток высококвалифицированных специалистов: число покинувших страну ценных кадров выросло более чем в два раза в период с 2013 по 2016 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление главного ученого секретаря президиума РАН Николая Долгушкина в ходе общего собрания Российской академии наук.
По его словам, если в 2013 году Россию покинули 20 тысяч высококвалифицированных специалистов, то к 2016-му это число возросло до 44 тысяч человек. Долгушкин также обратил внимание на сокращение количества ученых в институтах Федерального агентства научных организаций — за последние три года их количество уменьшилось с 67 тысяч до 69,5 тысячи человек. Он добавил, что доля докторов наук среди ученых снизилась с 13,8 до 13 процентов, доля кандидатов — с 31,7 до 30 процентов.
«И остается серьезная возрастная проблема. Хотя доля исследователей в возрасте до 39 лет выросла с 41 до 43,3 процента, средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста», — добавил он.
Как отметил Долгушкин, с 1990 года количество исследователей в России уменьшилось в 2,7 раза, с 2000-го количество персонала, занимающегося исследованиями и разработками, в среднем за год сокращается на 1,3 процента. При этом в странах Евросоюза и в США число ученых выросло на 2–3 процента, в Бразилии, Южной Корее и Китае — на 7–10 процентов.
В январе к аналогичному выводу об оттоке человеческого капитала пришли в Институте демографии ВШЭ. Исследователи заявили, что все больше людей с высшим образованием уезжают из России из-за экономического кризиса и недовольства властью, однако официальная статистика не регистрирует эти процессы. Как отметили в институте, согласно зарубежной миграционной статистике, ежегодно из России уезжают около 100 тысяч человек. В настоящее время за рубежом проживают около 2,7 миллиона выходцев из России, из которых 1,5 миллиона являются российскими гражданами.
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