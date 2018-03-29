Специалисты из США научились использовать воду в 3D‐печати

Американские ученые разработали технологию 3D‐печати на основе воды. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

Водяные структуры прекрасно сохраняют и восстанавливают форму при взаимодействии с минеральным маслом и гидрофобными полимерами. Ученые уже научились создавать фигуры с сечением менее одного миллиметра и длиной больше одного метра.