Специалисты из США научились использовать воду в 3D‐печати 

Американские ученые разработали технологию 3D‐печати на основе воды. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
Водяные структуры прекрасно сохраняют и восстанавливают форму при взаимодействии с минеральным маслом и гидрофобными полимерами. Ученые уже научились создавать фигуры с сечением менее одного миллиметра и длиной больше одного метра.
Российские ученые создали новый суперкомпьютер и назвали его в честь академика и математика Николая Говоруна. Ожидается, что машина войдет в топовые рейтинги отечественных компьютерных систем подобного класса.