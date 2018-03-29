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Специалисты из США научились использовать воду в 3D‐печати
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Специалисты из США научились использовать воду в 3D‐печати 

360tv.ru 50 минут назад
Американские ученые разработали технологию 3D‐печати на основе воды. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
Водяные структуры прекрасно сохраняют и восстанавливают форму при взаимодействии с минеральным маслом и гидрофобными полимерами. Ученые уже научились создавать фигуры с сечением менее одного миллиметра и длиной больше одного метра.
Российские ученые создали новый суперкомпьютер и назвали его в честь академика и математика Николая Говоруна. Ожидается, что машина войдет в топовые рейтинги отечественных компьютерных систем подобного класса.
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