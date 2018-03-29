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Известный болгарский ученый делится опытом со ставропольскими студентами
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Известный болгарский ученый делится опытом со ставропольскими студентами 

АиФ Ставрополье 36 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
СКФУ с официальным визитом посетил известный болгарский ученый, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе вуза.
Болгарский исследователь сферы маркетинга, рекламы и массовых коммуникаций Христо Кафтанджиев целую неделю посвятит общению со студентами, коллегами и представителями профессионального сообщества.
Кроме того, профессор Софийского университета обучит рекламистов навыкам работы с современными мультимедийными инструментами.
По итогам обучения студенты применят полученные навыки для создания работ для Всероссийского фестиваля социальной рекламы «Время решать».
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