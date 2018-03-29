Известный болгарский ученый делится опытом со ставропольскими студентами

СКФУ с официальным визитом посетил известный болгарский ученый, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе вуза.

Болгарский исследователь сферы маркетинга, рекламы и массовых коммуникаций Христо Кафтанджиев целую неделю посвятит общению со студентами, коллегами и представителями профессионального сообщества.

Кроме того, профессор Софийского университета обучит рекламистов навыкам работы с современными мультимедийными инструментами.

По итогам обучения студенты применят полученные навыки для создания работ для Всероссийского фестиваля социальной рекламы «Время решать».