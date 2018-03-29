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Академия наук Армении расширит международные контакты
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Академия наук Армении расширит международные контакты 

Мир24 1 час назад
Национальная Академия наук Армении подвела итоги 2017 года. Одно из основных достижений, по мнению ученых, это расширение международного сотрудничества, передает телеканал «МИР 24». Армянские ученые сотрудничают с коллегами из стран СНГ, Китая, Румынии, Франции, Арабских Эмиратов. В планах начать работу с исследователями из Британской и Чешской академий наук. На итоговом заседании присутствовал и президент Серж Саргсян. «Очевидно, наш народ всегда с почтением относился к науке, и наука в Армении всегда была востребованной. Значит, и у вас, и тех, кто придет после, еще очень много работы. Небольшими возможностями мы должны решить большие вопросы», — отметил президент.
Вместе с иностранными коллегами армянские ученые осуществляют исследования, готовят специалистов и проводят конференции.
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