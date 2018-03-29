Академия наук Армении расширит международные контакты 

Национальная Академия наук Армении подвела итоги 2017 года. Одно из основных достижений, по мнению ученых, это расширение международного сотрудничества, передает телеканал «МИР 24». Армянские ученые сотрудничают с коллегами из стран СНГ, Китая, Румынии, Франции, Арабских Эмиратов. В планах начать работу с исследователями из Британской и Чешской академий наук. На итоговом заседании присутствовал и президент Серж Саргсян. «Очевидно, наш народ всегда с почтением относился к науке, и наука в Армении всегда была востребованной. Значит, и у вас, и тех, кто придет после, еще очень много работы. Небольшими возможностями мы должны решить большие вопросы», — отметил президент.
Вместе с иностранными коллегами армянские ученые осуществляют исследования, готовят специалистов и проводят конференции.
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