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NASA представило нового «охотника на планеты»
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NASA представило нового «охотника на планеты» 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало фотографию, нового спутника TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который станет следующим шагом в поиске планет за пределами Солнечной системы, также он будет искать потенциально пригодные для жизни человека планеты.
В рамках своей миссии спутнику предстоит проверить 200 ближайших к Солнцу звезд, чтобы найти путь к экзопланетам.
Запуск TESS запланирован на 16 апреля. В течение последующих двух лет спутник будет исследовать видимую область космоса, поделив ее при этом на 26 различных секторов. За изучение каждого сектора будет отвечать система из современных камер. На один сектор будет уходить как минимум 27 дней.
Преимущество нового спутника TESS в том, что он имеет возможность изучать звезды в 100 раз ярче тех, которые исследовали в рамках миссии «Кеплер». Также он сможет обеспечивать покрытие космоса в 400 раз больше, чем старый спутник.
Ранее NASA выложило в Сеть фотографии 12 новых объектов из так называемого каталога Мессье — списка 110 неподвижных туманностей и звездных скоплений, составленного французским астрономом и впервые изданного еще в 1774 году.
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