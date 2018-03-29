NASA показало 12 новых объектов в космосе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA ) выложило в Сеть фотографии 12 новых объектов из так называемого каталога Мессье — списка 110 неподвижных туманностей и звездных скоплений, составленного французским астрономом и впервые изданного еще в 1774 году.

Шарль Мессье являлся «охотником за кометами» и поставил себе цель составить каталог объектов, которые можно было спутать с космическими странницами.

Новые фотографии были получены при помощи телескопа «Хаббл». Для создания каждой из них потребовалось несколько тысяч снимков.

NASA обратилось к фотографам всего мира с необычной просьбой делать снимки облаков. Фотографии необходимо отправлять через специальное приложение. Они нужны ученым для улучшения работы устройства изучения Земли.