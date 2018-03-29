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NASA показало 12 новых объектов в космосе
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NASA показало 12 новых объектов в космосе 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выложило в Сеть фотографии 12 новых объектов из так называемого каталога Мессье — списка 110 неподвижных туманностей и звездных скоплений, составленного французским астрономом и впервые изданного еще в 1774 году.
Шарль Мессье являлся «охотником за кометами» и поставил себе цель составить каталог объектов, которые можно было спутать с космическими странницами.
Новые фотографии были получены при помощи телескопа «Хаббл». Для создания каждой из них потребовалось несколько тысяч снимков.
NASA обратилось к фотографам всего мира с необычной просьбой делать снимки облаков. Фотографии необходимо отправлять через специальное приложение. Они нужны ученым для улучшения работы устройства изучения Земли.
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