Лучшее за день. 28 марта

До какого срока отложили запуск преемника Hubble, как мемы распространяются в соцсетях, насколько врут персональные генетические тесты и когда в строй вступят квантовые аккумуляторы? Читайте ночной дайджест, и вы найдете ответы на эти вопросы.

Запуск космической обсерватории James Webb, которая должна будет заменить телескоп Hubble, опять откладывается.

Не все хорошо и в российской космической отрасли: Центр исследования Луны, например, могут и вовсе закрыть.

Каким образом мемы распространяются в соцсетях? Многие ломают над этим голову. А ученые решили исследовать этот процесс, причем при помощи методов статистической физики.

Персональные генетические тесты, которые делают частные компании, слишком часто врут — до 40%.

Через три года квантовые компьютеры смогут питаться от квантовых же батарей.

Как из героя Первой мировой войны будущий нобелевский лауреат стал ученым, чем ему помогал отец и за что пострадали подопытные собаки, читайте в рубрике «Как получить Нобелевку» о Корнее Хеймансе.

Форма воды — это не только название оскароносного фильма, но и то, от чего зависят свойства одного из самого важного для землян веществ во Вселенной. Так, по крайней мере, считают ученые.