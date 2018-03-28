Ещё
Лучшее за день. 28 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Лучшее за день. 28 марта 

Индикатор 35 минут назад
Фото: Индикатор
До какого срока отложили запуск преемника Hubble, как мемы распространяются в соцсетях, насколько врут персональные генетические тесты и когда в строй вступят квантовые аккумуляторы? Читайте ночной дайджест, и вы найдете ответы на эти вопросы.
Запуск космической обсерватории James Webb, которая должна будет заменить телескоп Hubble, опять откладывается.
Не все хорошо и в российской космической отрасли: Центр исследования Луны, например, могут и вовсе закрыть.
Каким образом мемы распространяются в соцсетях? Многие ломают над этим голову. А ученые решили исследовать этот процесс, причем при помощи методов статистической физики.
Персональные генетические тесты, которые делают частные компании, слишком часто врут — до 40%.
Через три года квантовые компьютеры смогут питаться от квантовых же батарей.
Как из героя Первой мировой войны будущий нобелевский лауреат стал ученым, чем ему помогал отец и за что пострадали подопытные собаки, читайте в рубрике «Как получить Нобелевку» о Корнее Хеймансе.
Форма воды — это не только название оскароносного фильма, но и то, от чего зависят свойства одного из самого важного для землян веществ во Вселенной. Так, по крайней мере, считают ученые.
Индикатор: последние новости
Прототип квантовой батареи сделают через три года Форма воды оказался ответственна за ее уникальные свойства Большим китам оказалось выгодно не расти дальше
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия раскрыла место отравления Скрипалей65
Путин решил судьбу Тулеева355
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине572
Украину заподозрили в подготовке реванша в Донбассе111
Трагедию в Кемерово могли предотвратить100
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение