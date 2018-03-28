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США заявили о правах на Луну
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

США заявили о правах на Луну 

360tv.ru 1 час назад
Вашингтон заявил о своих правах на Луну и использование спутника Земли в своих интересах. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
В Белом доме считают, что любые полеты на Луну должны согласовываться с США. Соединенные Штаты уверенны, что они могут регламентировать космические миссии согласно договору о космосе от 1967 года. Еще один аргумент в пользу Вашингтона — оставленное на спутнике Земли оборудование.
Договор от 1979 года, который официально заверен в, запрещает захват Луны.
Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сравнила Россию с «морским чудовищем». В посольстве РФ в США предупредили, что подобными эпитетами пользовалась нацистская пропаганда.
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