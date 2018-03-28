США заявили о правах на Луну

Вашингтон заявил о своих правах на Луну и использование спутника Земли в своих интересах. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

В Белом доме считают, что любые полеты на Луну должны согласовываться с США . Соединенные Штаты уверенны, что они могут регламентировать космические миссии согласно договору о космосе от 1967 года. Еще один аргумент в пользу Вашингтона — оставленное на спутнике Земли оборудование.

Договор от 1979 года, который официально заверен в, запрещает захват Луны.