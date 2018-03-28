Найден крупный мясной фестиваль, проходивший 1700 лет назад

Группа археологов во время раскопок вдоль побережья Северного моря в Шотландии обнаружила древнюю стоянку, на которой люди в железном веке устроили массовые гуляния. О «фестивале» ученые узнали по скоплению 11 000 фрагментов костей животных, которые, скорее всего, послужили закуской гостям.

Радиоуглеродный анализ датировал кости около 300 года нашей эры, но сама стоянка оказалась старше, что указывает на то, что люди собирались в этом месте и раньше.

Такие «фестивали» особенно хорошо характеризуют древнее общество — у них была сложная, развитая социальная жизнь, отмечают исследователи. Без современных средств коммуникации несколько групп людей собрались в назначенном месте, чтобы встретить важное для них событие.

Анализ костей показал, что тогда рацион питания людей был несколько экзотичен: крупный рогатый скот, свиньи, овцы, тюлени, выдры, а также олени и кони. Несмотря на большое количество костей, археологи считают, что «фестиваль» длился всего несколько дней.

Недалеко от костей ученые обнаружили обломки керамических сосудов, из которых гости могли пить алкогольные напитки. Также на стоянке были найдены фрагменты украшений и посуда.

Работа над объектом еще продолжается, ученые хотят раскопать соседние участки, а также нижние слои местности.