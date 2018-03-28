Ещё
Найден крупный мясной фестиваль, проходивший 1700 лет назад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Найден крупный мясной фестиваль, проходивший 1700 лет назад 

Ридус 1 час назад
Группа археологов во время раскопок вдоль побережья Северного моря в Шотландии обнаружила древнюю стоянку, на которой люди в железном веке устроили массовые гуляния. О «фестивале» ученые узнали по скоплению 11 000 фрагментов костей животных, которые, скорее всего, послужили закуской гостям.
Радиоуглеродный анализ датировал кости около 300 года нашей эры, но сама стоянка оказалась старше, что указывает на то, что люди собирались в этом месте и раньше.
Такие «фестивали» особенно хорошо характеризуют древнее общество — у них была сложная, развитая социальная жизнь, отмечают исследователи. Без современных средств коммуникации несколько групп людей собрались в назначенном месте, чтобы встретить важное для них событие.
Анализ костей показал, что тогда рацион питания людей был несколько экзотичен: крупный рогатый скот, свиньи, овцы, тюлени, выдры, а также олени и кони. Несмотря на большое количество костей, археологи считают, что «фестиваль» длился всего несколько дней.
Недалеко от костей ученые обнаружили обломки керамических сосудов, из которых гости могли пить алкогольные напитки. Также на стоянке были найдены фрагменты украшений и посуда.
Работа над объектом еще продолжается, ученые хотят раскопать соседние участки, а также нижние слои местности.
Ридус: последние новости
Россия наращивает технологическое отставание В Перу найдено ритуальное погребение с детьми Изобретена рыба-робот для исследования подводного мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке290
Названы герои трагедии в Кемерово39
Захарова плачет третий день103
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово150
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома44
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение