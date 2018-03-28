Антарктида: ищем железные метеориты

Проект Манчестерского университета по разработке комплекса для обнаружения железных космических объектов, скрытых в полярных льдах, дошел до стадии испытаний на природе. Первая же неделя была отмечена успехом разработчиков.

Из десятков тысяч метеоритов, зафиксированных в каталогах ученых, около двух третей обнаружили в Антарктиде. Причина проста: метеориты заметны на фоне снега, а движение ледяных масс перемещает их из высоких внутренних районов Антарктиды по направлению к побережью. На естественных препятствиях лед приподнимается, обдувается ветром, и метеориты оказываются на поверхности, причем «заранее собранные» в таких местах.

Однако все вышесказанное относится к каменным метеоритам. Количество обнаруженных в Антарктиде железных метеоритов на порядок меньше, чем в других частях света.

Железные метеориты, предположительно, нагреваются Солнцем значительно сильнее, а высокая теплопроводность приводит к подтаиванию льда под ними. В результате на поверхности они встречаются гораздо реже и ждут своих исследователей в толще льдов.

В Манчестерском университете на основе технологии обнаружения мин разработали оборудование, которое затем собрали на исследовательской базе Ny-Ålesund (Шпицберген, Арктика). Модели метеоритов спрятали в леднике на разной глубине, после чего на участке начали поиск с использованием новой аппаратуры. Ученые остались довольны: техника работала штатно, определяя GPS-координаты предполагаемых метеоритов с высокой точностью. Имелись лишь небольшие трудности в работе оборудования прототипа при столь низких температурах. Это проблема не научная, а техническая, — она будет устранена в рабочих экземплярах.

Испытания на арктической базе Ню-Олесунн / фото: Манчестерский университет

Испытатели особо отметили, что в условиях арктической станции и обычного тестирования они могли спокойно возвращаться на постоянную базу и уже там, в комфортных условиях, работать с оборудованием. Но на самом деле в Антарктиде такой возможности не будет, поэтому требуется разработка управления с минимальным количеством элементов и настроек, а также защитой от неверных действий.

Использованные при тестировании модели метеоритов / ото: Манчестерский университет

Доктор Кэтрин Джой сообщила о намерении отправиться в Антарктиду в период антарктического лета — 2019/2020. Ученые предполагают, что под известными местами, в которых на поверхности скапливаются метеориты каменного типа, находятся залежи железных метеоритов. Проверку массовых скоплений можно провести при помощи уже имеющегося оборудования, а затем подробно исследовать наиболее перспективные территории.

Железные метеориты представляют особый интерес для науки: они дают представление о событиях, произошедших около 4,6 миллиарда лет назад, когда формировалась Земля.