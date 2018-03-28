Учёные обнаружили соединения драгметаллов в вулканическом пепле

Эксперты обнаружили соединения драгоценных металлов в остатках вулканического пепла. Открытие принадлежит учёным из Сибирского отделения Российской академии наук , сообщает «Русская планета».

В ходе исследования эксперты проанализировали состав наростов, которые образуются после выхода на поверхность фумарольных газов вулкана. Концентрация некоторых веществ в этих наростах оказалась поразительной: геологам удалось выявить опалы, сплав золота и палладия и аргенит. Все эти соединения в природе встречаются довольно редко.

Для проведения анализа учёные использовали сканирующий электронный микроскоп. Эта работа поможет геологам точнее понять процесс извержения вулканов.