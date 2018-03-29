Запуск телескопа Джеймса Уэбба отложили в четырнадцатый раз

Представители NASA заявили об очередном переносе запуска телескопа Джеймса Уэбба. Пуск планировался на 2019 год, а теперь телескоп приступит к работе не раньше мая 2020 года.

Последняя проверка готовности телескопа показала, что он может не справиться с перегрузками во время запуска.

Напомним, что телескоп строился для четырех крупных научных миссий. В задачи Уэбба входит поиск света древнейших звезд и галактик, которые появились сразу же после Большого взрыва. С помощью хорошего разрешения телескоп сможет изучить эволюцию звезд и галактик, а также помочь в поиске органических веществ на спутниках Юпитера и Сатурна — Европе и Энцеладе.

Джеймса Уэбба часто сравнивают с другим крупным телескопом — «Хабблом», который работает в основном в видимой части спектра, когда как Уэбб рассчитан на наблюдение в инфракрасном диапазоне.

Когда работа над телескопом завершится, Уэбб станет самой большой в мире космической обсерваторией. Она будет состоять из двух частей — космического модуля и телескопа. Обе части отдельно созданы, однако вместе протестировать их еще удавалось.

Ранее тестирования телескопа уже проводились, но окончательно подготовить его к запуску так и не удалось. Пуск телескопа переносили уже 14 раз. Первый запуск был запланирован на 2007 год, но тогда инженеры не уложились в график.

Всего на подготовку Джеймса Уэбба было выделено 8,8 миллиарда долларов, а так как запуск вновь отложен, к лету 2020 года будет потрачено еще минимум 2 миллиарда, предполагают эксперты.