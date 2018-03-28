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Запуск телескопа Джеймса Уэбба отложили на год
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Запуск телескопа Джеймса Уэбба отложили на год 

Naked-Science.ru 52 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
Новая независимая оценка готовности телескопа Джеймса Уэбба (JWST) показала, что для уверенности в успешном запуске потребуются дополнительные испытания. Старт ракеты «Ариан-5» с JWST в качестве полезной нагрузки, ранее запланированный на 2019 год, перенесут на май 2020-го, сообщается на сайте NASA.
Самая большая в истории космическая обсерватория состоит из двух основных частей — космического модуля и телескопа. Обе собраны и испытаны по отдельности, однако NASA потребуется больше времени, чтобы протестировать их совместно — прежде всего в условиях, имитирующих те, в которых будет работать обсерватория. NASA определит новое окно запуска после консультации с Европейским космическим агентством.
В 2017 году телескоп и научный модуль обсерватории успешно прошли испытания в Центре им. Линдона Джонсона в Хьюстоне. Космический модуль, состоящий из солнцезащитного экрана, солнечной панели, силовой установки и малых двигателей, собрали и протестировали на предприятии компании Northrop Grumman в Редондо-Бич. По завершении последних тестов — криогенного и на механическую устойчивость — телескоп перевезли в Редондо-Бич. Там конструкцию объединили и подготовили к финальным испытаниям: тесту на сопротивление вибрации и перепадам температур и акустическим тестам. Они должны показать, что аппарат справится с перегрузками во время запуска.
Старт JWST переносили 14 раз: изначально он был запланирован на начало 2007 года, а в последний раз его отложили до весны 2019-го. Порой это было связано с невыполнением графика, иногда — с перерасходом бюджета. На «Джеймса Уэбба» потрачено 8,8 миллиарда долларов. К моменту запуска смета составит, по некоторым оценкам, уже 10 миллиардов, выделенных американским правительством и спонсорами из других стран.
У JWST четыре основных научных задачи. Телескоп будет ловить свет древнейших звезд и галактик, сформировавшихся вскоре после Большого взрыва, изучать рождение и эволюцию галактик, формирование звезд и планетных систем, а также искать органические вещества в водных мирах Солнечной системы — на Европе и Энцеладе. Ученые рассчитывают, что его разрешение позволит разгадать загадку «звезды Табби» (KIC 8462852), кривая светимости которой уже три года озадачивает астрономов. «Джеймса Уэбба» называют «заменой» космическому телескопу «Хаббл», однако их диапазоны не вполне совпадают: «Хаббл» работает в основном в видимой части спектра, а «Джеймс Уэбб» рассчитан на наблюдение в инфракрасном диапазоне.
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