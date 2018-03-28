Умный датчик для смартфона определит уровень загрязнения любой воды

Астрономы Лейденского университета ( Нидерланды ) разрабатывают сопутствующее устройство для смартфона, с помощью которого пользователи смогут определять уровень загрязненности воды. Этому предшествовали исследования той же команды астрономов и токсикологов в 2013 году, в результате которых было создано «умное» устройство для смартфонов iSPEX (Spectropolarimeter for Planetary Exploration), измеряющее уровень загрязненности воздуха. Тысячи жителей Нидерландов, Греции Великобритании и других европейских государств приняли участие в мониторинге воздуха, результатом которого стала подробная карта пылевых частиц над Европой.

Технология, лежащая в основе определения качества воды, позаимствована у астрономов. С ее помощью они определяют наличие кислорода на других планетах. При ее использовании отпадает необходимость отправлять образцы воды, воздуха или продуктов в лабораторию на дорогостоящие исследования.

Исследования воды имеют свои особенности. Так на цвет воды влияют несколько факторов. К примеру, сильный ветер поднимает муть со дна, а облака, закрывающие солнце, делают воду темнее. Участникам исследований предлагается сфотографировать небо над водой для получения более точных результатов.

Технология будет проходить тестирование еще не менее двух лет. Ученые надеются на то, что им удастся объединить передовые астрономические технологии с наукой об окружающей среде. Результатом может стать создание простого устройства для измерения уровня загрязненности воды.