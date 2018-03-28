Ученые выяснили, почему первый межзвездный астероид похож на сигару

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . Оумуамуа, первый инопланетный «гость» Солнечной системы, приобрел сигарообразную форму в результате фатальной «встречи» его прародителя с планетами-гигантами в его родной звездной системе, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

В середине октября прошлого года автоматизированный телескоп Pan-STARRS1 обнаружил первое «межзвездное» небесное тело. Этот объект был условно назван «кометой», получил временное имя C/2017 U1, и за ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того, как она покинула околоземное пространство, ученые успели получить множество снимков и данных по ее физическим свойствам, которые указали на то, что данный объект является в большей степени астероидом, нежели кометой. Он был переименован в 1I/2017 U1, и в последствии получил имя Оумуамуа, что означает «разведчик» на языке коренных обитателей Гавайских островов.

Как рассказывает Шон Раймонд (Sean Raymond) из университета Бордо Франция ), необычная сигарообразная форма и сам факт существования этого объекта заставил ученых гадать, откуда этот астероид мог прилететь в Солнечную систему, где он родился и чем он был до «катапультирования» в межзвездную среду.

Дело в том, что открытие Оумуамуа свидетельствует о том, что каждая звезда Галактики выбрасывает гигантское количество протопланетных тел и их обломков, возникающих в ходе столкновений с другими планетами. Их масса заведомо превышает то, как много весят все астероиды и «зародыши» планет в типичной звездной системе.

"Астероиды могут формироваться лишь в теплой части протопланетного диска, где вода испаряется. Ее общая площадь равна почти нулю, и астероиды выбить оттуда крайне сложно, так как притяжение звезды на них действует сильнее, чем на кометы. Крайне сложно представить, как Оуамуамуа мог быть выброшен из его планетной семьи, если он изначально был астероидом", — объясняет планетолог.

Раймонд и его коллеги выяснили, как можно избежать всех этих проблем с «космической демографией», если предположить, что астероиды покидают звездные системы не сами по себе, а благодаря «помощи» одной или нескольких планет-гигантов, вращающихся на нестабильных орбитах.

Газовые гиганты, как отмечают ученые, могут периодически сближаться с крупными зародышами планет во время их миграций по звездной системе. При определенном стечении обстоятельств, подобные «рандеву» будут не просто приводить к катапультированию протопланетного тела в открытый космос, но и к его распаду на множество астероидов.

Часть из них оказывается в межзвездной среде сразу, а другие попадают туда в ходе последующих встреч с газовыми гигантами. Даже если подобная судьба постигнет лишь 1% протопланетных тел, то числа их обломков, по словам планетологов, вполне хватит для того, чтобы в открытом космосе доминировали не «бездомные» кометы, а астероиды.

Что интересно, подобные фатальные сближения приводят не к полному разрушению «зародышей» планет и их превращению в мелкую пыль, а к их распаду на большое число достаточно крупных объектов, часть из которых будет похожа по форме на «сигару» Оумуамуа. Открытие других «пришельцев» из межзвездной среды, как отмечает Раймонд, поможет нам проверить, так ли это или нет.