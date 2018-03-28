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Израильский ученый считает возможным бессмертие на Земле
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Израильский ученый считает возможным бессмертие на Земле 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Ученые долгое время намереваются разгадать секреты долголетия, чтобы создать формулу бессмертия. Эксперт в области истории, философ из Израиля Юваль Ной Харари считает, что человечество через ближайшие 200 лет сможет приблизиться к решению загадки вечной жизни на Земле, а поможет ему в этом вопросе стремительное технологическое развитие. По мнению израильского исследователя, через две сотни лет «современная версия» вида Homo sapiens прекратит существование. Причиной тому никак не станет гибель землян из-за термоядерной войны или восстания роботов. Оптимистичному варианту развития жизни на Земле и увеличению ее продолжительности поспособствуют успехи в биоинженерии. Специалисты смогут создавать совершенно новые форматы органических живых существ, например, киборгов, которые будут представителями очередного этапа эволюции человечества. Как отмечает философ из Израиля, в будущем формы жизни на Земле могут полностью измениться. Жителями планеты не обязательно будут появившиеся естественным путем особи. Инновационные технологии и создание искусственного интеллекта могут привести к формированию на планете землян неорганической жизни. Человеческое сознание будет перенесено в компьютерные системы, а мозгом представителей новообразованных форм живых организмов станет полноценный машинный разум. На сегодняшний день успешное развитие технологий, появление виртуальной реальности, прорыв в биоинженерии дает возможность людям приблизиться к разгадке тайны вечной жизни. По словам Харари, времена естественной эволюции прошли, и теперь люди должны взять контроль ситуации в собственные руки.
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