СМИ: ученые КНР с помощью технологии 3D-печати произвели компонент термоядерного реактора

Как отмечают сотрудники института, в настоящее время им удалось получить с помощью 3D-принтера и успешно протестировать первую стенку бланкета. По данным экспериментальных исследований, «точность размеров напечатанной детали полностью соответствует стандартам».

В сообщении говорится, что при изготовлении компонентов реактора китайские ядерщики, как правило, используют разработанную в КНР малоактивируемую мартенситную сталь (CLAM). Однако применение этого материала влечет ряд технических проблем, среди которых — неточность при производстве комплексных деталей. По словам сотрудников института, «внедрение в процесс технологии 3D-печати позволит не только обеспечить высокую точность исполнения сложных компонентов, но и значительно повысить коэффициент эффективности расходования материалов».

В настоящее время в Китае насчитывается 38 действующих ядерных реакторов и около 20 находятся на стадии строительства.