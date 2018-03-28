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СМИ: ученые КНР с помощью технологии 3D-печати произвели компонент термоядерного реактора
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СМИ: ученые КНР с помощью технологии 3D-печати произвели компонент термоядерного реактора 

ТАСС 3 часа назад
ПЕКИН, 28 марта. /ТАСС/. Ученые института безопасности ядерной энергетики при Академии наук Китая создали с помощью технологий 3D-печати ключевой компонент термоядерного реактора — бланкет — элемент, окружающий зону реакции, выполняющий функции отвода тепла и воспроизводства трития. Об этом в среду сообщило агентство «Синьхуа».
Как отмечают сотрудники института, в настоящее время им удалось получить с помощью 3D-принтера и успешно протестировать первую стенку бланкета. По данным экспериментальных исследований, «точность размеров напечатанной детали полностью соответствует стандартам».
В сообщении говорится, что при изготовлении компонентов реактора китайские ядерщики, как правило, используют разработанную в КНР малоактивируемую мартенситную сталь (CLAM). Однако применение этого материала влечет ряд технических проблем, среди которых — неточность при производстве комплексных деталей. По словам сотрудников института, «внедрение в процесс технологии 3D-печати позволит не только обеспечить высокую точность исполнения сложных компонентов, но и значительно повысить коэффициент эффективности расходования материалов».
В настоящее время в Китае насчитывается 38 действующих ядерных реакторов и около 20 находятся на стадии строительства.
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