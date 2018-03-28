Источник заявил о возможной ликвидации российского Центра исследования Луны

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Центр исследований и разработки программ освоения Луны, созданный минувшей осенью на головном предприятии по пилотируемой космонавтике — РКК «Энергия» , может быть расформирован, поскольку так и не нашел применения и финансирования, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Центр создавался для объединения опыта российских предприятий ракетно-космической отрасли по исследованию естественного спутника Земли с помощью автоматических межпланетных станций. Накопленные компетенции предполагалось использовать для подготовки пилотируемой экспедиции на Луну.

"Решение о создании данной структуры было принято, но до сих пор центр не заработал. Скорее всего, он будет либо ликвидирован, либо объединен с другими подразделениями предприятия", — сказал собеседник агентства.

В РКК «Энергия» РИА Новости не стали комментировать ситуацию с Центром исследования Луны, уточнив, что пока по этой теме сказать нечего.