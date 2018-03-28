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Китайская орбитальная станция упадет на Землю 1 апреля
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Китайская орбитальная станция упадет на Землю 1 апреля 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Первая китайская орбитальная станция-автомат «Тяньгун-1» сойдёт с орбиты и упадёт на Землю в период с 31 марта по 4 апреля 2018 года. Согласно заявлениям представителей Китайского космического агентства, падение будет неконтролируемым, поэтому где именно станция окажется в момент падения, специалисты сказать затрудняются.
По предварительным расчётам, зона падения станции обозначена между 42,8 градуса северной широты и 42,8 градуса южной широты, а это значит, что потенциальным местом падения может стать Африка, южная Европа, Ближний Восток или Юго-Восточная Азия. Может она оказаться и в России, очень может быть, что местом падения станет Дагестан. Учёные уверены, что риск для окружающей среды и людей минимален, так как большая часть станции просто сгорит в атмосфере, остальные же части, если и долетят до поверхности Земли, серьёзной угрозы представлять явно не будут.
Хольгер Краг, глава управления, занимающегося отслеживанием космического мусора при Европейском космическом агентстве, тоже отметил, что для людей крайне невелика вероятность получить травму от падения обломков станции.
«Обычно от 20 до 40 процентов крупных объектов могут долетать до Земли, но при этом они всё равно разрушаются при падении, а вероятность получить травму от падения такого обломка сравнима с шансом быть поражённым молнией дважды в году», — успокаивает Краг.
Сначала Китайское космическое агентство предполагало, что «Тяньгун-1» сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года, однако более поздние расчёты показали, что станция прекратит свое существование весной 2018 года.
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