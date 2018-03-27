Лучшее за день. 27 марта

О чем спорили российские ученые с российскими чиновниками, почему киты больше не растут, как искусственный интеллект предсказывает вероятность смерти и почему медвежата становятся маменькиными сынками? Ежедневный ночной дайджест расскажет о лучших материалах Indicator.Ru за сегодня.

На конференции научных работников РАН сегодня было жарко: ученые как всегда ругали ФАНО , президент РАН рассказывал о президенте России. Но были и новые элементы: например, выступающие сравнивали происходящее с миром произведений Кафки. Читайте репортаж с конференции на Indicator.Ru.

Вернемся ненадолго от мира ученых в мир их открытий. Охота на медведей превращает их детенышей в «маменькиных сынков».

Биологи предложили еще одну гипотезу, почему киты выросли такими большими и не стали расти дальше.

Искусственный интеллект научили предсказывать вероятность смерти.

Даже в XXI веке анатомы могут найти новые структуры в человеческом теле. Сейчас обнаружили неизвестную ранее структуру в соединительной ткани.

Квазикристалл может стать сверхпроводником. Первый шаг в новую область исследований — фрактальную сверхпроводимость, считают физики.