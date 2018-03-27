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Лучшее за день. 27 марта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Лучшее за день. 27 марта 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
О чем спорили российские ученые с российскими чиновниками, почему киты больше не растут, как искусственный интеллект предсказывает вероятность смерти и почему медвежата становятся маменькиными сынками? Ежедневный ночной дайджест расскажет о лучших материалах Indicator.Ru за сегодня.
На конференции научных работников РАН сегодня было жарко: ученые как всегда ругали ФАНО, президент РАН рассказывал о президенте России. Но были и новые элементы: например, выступающие сравнивали происходящее с миром произведений Кафки. Читайте репортаж с конференции на Indicator.Ru.
Изменения, которые в закон о РАН внес Владимир Путин, Дума одобрила в первом чтении.
Вернемся ненадолго от мира ученых в мир их открытий. Охота на медведей превращает их детенышей в «маменькиных сынков».
Биологи предложили еще одну гипотезу, почему киты выросли такими большими и не стали расти дальше.
Искусственный интеллект научили предсказывать вероятность смерти.
Даже в XXI веке анатомы могут найти новые структуры в человеческом теле. Сейчас обнаружили неизвестную ранее структуру в соединительной ткани.
Квазикристалл может стать сверхпроводником. Первый шаг в новую область исследований — фрактальную сверхпроводимость, считают физики.
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