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NASA перенесло запуск нового телескопа
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NASA перенесло запуск нового телескопа на май 2020 года 

ТАСС 9 часов назад
Фото: NASA/Desiree Stover
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в очередной раз отсрочило вывод на орбиту нового телескопа James Webb. Теперь, как объявил во вторник исполняющий обязанности главы ведомства Роберт Лайтфут, обсерваторию планируется отправить в космос в мае 2020 года — на год позже, чем предполагалось.
"Работа над всеми основными компонентами телескопа завершена, однако некоторые проявившиеся во время их испытаний проблемы вынуждают нас пересмотреть сроки запуска", — отметил он на пресс-конференции в штаб-квартире NASA, которая транслировалась на сайте ведомства.
По словам помощника директора NASA Томаса Зурбукена, создатели телескопа "недооценили технологическую сложность" данного проекта. "Процесс сборки и испытаний отдельных компонентов занял больше времени, чем ожидалось", — пояснил он. К тому же при проверке работоспособности уникального солнцезащитного экрана размером с теннисный корт обнаружились разрывы длиной до 10 см в полиамидной пленке.
"У нас есть только один шанс сделать все правильно до того, как аппарат будет выведен в космос", — отметил Зурбукен. Производить ремонтные работы на орбите, как это делалось в случае с обсерваторией Hubble, будет невозможно хотя бы потому, что в распоряжении NASA уже нет шаттлов, подчеркнул он.
Лайтфут счел необходимым обратить внимание на то, что дополнительные испытания и перенос запуска могут привести к росту стоимости проекта. Конгресс США в 2001 году установил планку расходов на создание телескопа без учета средств, необходимых непосредственно для запуска, в размере $8 млрд NASA уже вложило в реализацию проекта $7,3 млрд, отметил и. о. директора. "Превышение предела расходов потребует от Конгресса принятия решения о дополнительном финансировании", — сказал Лайтфут, обещав представить законодателям летом детальный отчет о графике работ и предполагаемых затратах.

Поиск экзопланет

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите Hubble. Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb и было объявлено, что специалисты NASA теперь приступают к их наземным испытаниям с тем, чтобы вывести на орбиту в октябре 2018 года. В конце сентября прошлого года запуск был перенесен на март-июнь 2019 года.
На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м. Ее предполагается вывести далеко за Луну, на орбиту, находящуюся на расстоянии примерно 1,6 млн км от поверхности Земли. Ракету-носитель Ariane 5 обещали предоставить европейцы, равно как и свой космодром Куру во Французской Гвиане.
James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации составляет 10 лет.
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