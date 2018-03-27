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В пустом саркофаге ученые нашли 2500-летнюю мумию
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В пустом саркофаге ученые нашли 2500-летнюю мумию 

Ридус 52 минуты назад
Австралийские ученые обнаружили останки 2500-летней мумии в саркофаге, который на протяжении многих лет считали пустым. 150 лет назад саркофаг приобрел Сиднейский Университет, после чего экспонат выставлялся в музее.
За все эти годы крышку с саркофага не снимали, считая, что он пустой. Недавно его все-таки открыли, и ученые увидели внутри его останки древней мумии. Такая находка удивила исследователей, так как надписи на саркофаге гласили, что там пусто или находится мусор.
Этот саркофаг попал в Сиднейский Университет в 1860 году вместе с еще тремя египетскими гробами, в которых находились мумии. Четвертый саркофаг так и остался неисследованным из-за неправильной трактовки или других причин, считают ученые.
Новое исследование показало, что останки принадлежат человеку в возрасте 30 лет, предположительно, это была женщина. Ученые также провели компьютерную томографию останков, чтобы выяснить состояние костей и внутренних органов, а также сделали лазерное сканирование для будущей 3D-реконструкции.
Томография показала, что помимо человеческих останков в саркофаге находятся части бандажа, остатки смолы и 7000 бусин. Сохранность костей показывает, что саркофаг ранее уже вскрывали, возможно, с целью ограбления.
Новый анализ иероглифов, нанесенных на крышку, показал, что саркофаг принадлежит жрице по имени Мер-Нейт-энд, которая жила в 600 году до нашей эры. Также она служила при храме богини Сехмет.
Дальнейшие исследования должны показать причину смерти женщины, а также возможные прижизненные заболевания, заключили исследователи.
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