29 марта в Челябинске откроется выставка «Космодрайв»

«Космодрайв» — это интерактивная выставка-приключение для всей семьи, которая в развлекательной форме подготовит Вас для полета в космос. Частица космоса прямо в Вашем городе!

Что смогут испытать взрослые и дети на выставке «Космодрайв»?

Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания. Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности.5 зон виртуальной и смешанной реальности: полет на лифте в космос, исследование Марса, взлет на ракете в кресле космонавта, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, превращение в звезду. Поуправлять луноходомПримерить скафандрПосмотреть на звезды в настоящем планетарииОтправить свой голос на Марс, Юпитер, Венеру. Задать вопросы на МКС. Дотронуться до космической плазмыИ многое другое…

Все космические приключения входят в стоимость билета. Около каждого экспоната будет работать гид, который в интересной форме расскажет про каждый экспонат и покажет, как с ним взаимодействовать!

Побывать в космосе может каждый!

Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука»

Где? ТРК «Гагарин Парк»

Когда? с 29 марта по 13 мая Подробнее:

космодрайв.рф ВК: vk.com/cosmodrive_chelyabinsk