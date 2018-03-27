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29 марта в Челябинске откроется выставка «Космодрайв»
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29 марта в Челябинске откроется выставка «Космодрайв» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
«Космодрайв» — это интерактивная выставка-приключение для всей семьи, которая в развлекательной форме подготовит Вас для полета в космос. Частица космоса прямо в Вашем городе!
Что смогут испытать взрослые и дети на выставке «Космодрайв»?
Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания. Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности.5 зон виртуальной и смешанной реальности: полет на лифте в космос, исследование Марса, взлет на ракете в кресле космонавта, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, превращение в звезду. Поуправлять луноходомПримерить скафандрПосмотреть на звезды в настоящем планетарииОтправить свой голос на Марс, Юпитер, Венеру. Задать вопросы на МКС. Дотронуться до космической плазмыИ многое другое…
Все космические приключения входят в стоимость билета. Около каждого экспоната будет работать гид, который в интересной форме расскажет про каждый экспонат и покажет, как с ним взаимодействовать!
Побывать в космосе может каждый!
Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука»
Где? ТРК «Гагарин Парк»
Когда? с 29 марта по 13 мая  Подробнее:
космодрайв.рф  ВК: vk.com/cosmodrive_chelyabinsk
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