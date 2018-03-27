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Открыта гигантская планета в центре Млечного Пути
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Открыта гигантская планета в центре Млечного Пути 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Международная команда астрономов методом гравитационного микролинзирования обнаружила гигантскую планету, предположительно, вращающуюся вокруг коричневого карлика. Об этом сообщает Phys.org.
Гигантская планета массой около 0,75 массы Юпитера расположена в галактическом балдже Млечного Пути. Она получила обозначение OGLE-2017-BLG-1522Lb. Планета вращается вокруг родительской звезды на расстоянии 0,59 астрономической единицы.
Исследователи на 75 процентов уверены в том, что родительская звезда — это коричневый карлик. Расчеты показали, что он в 46 раз массивнее крупнейшей планеты Солнечной системы. Впрочем, предстоит провести дополнительные наблюдения.
Объект был открыт при помощи метода гравитационного микролинзирования. Он позволяет найти массивные скопления материи, которые невозможно обнаружить другими видимыми способами. Событие OGLE-2017-BLG-1522 было зафиксировано 7 августа 2017 года при помощи 1,3-метрового Варшавского телескопа, расположенного в чилийской обсерватории Лас-Кампанас.
Затем сотрудники коллабораций OGLE Collaboration и Microlensing Telescope Network Collaboration проанализировали его и пришли к выводу, что обнаружили гигантскую планету. Она расположена за так называемой снеговой линией — это расстояние от родительской звезды, на котором летучие вещества начинают твердеть и запускают процесс формирования планет.
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