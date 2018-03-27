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Видео: В Австралии неожиданно нашли древнеегипетскую мумию
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Видео: В Австралии неожиданно нашли древнеегипетскую мумию 

Российская Газета 29 минут назад
Сотрудники Университета Сиднея (Австралия) обнаружили мумифицированные останки человека в древнеегипетском саркофаге, который более 150 лет считался пустым. Об этом сообщает ABC News Australia.
Деревянный древнеегипетский саркофаг, возраст которого оценивается в 2500 лет, в Австралию был привезен полтора века назад. Его идентифицировали как пустой и с тех пор не открывали. И только сейчас ученые решили снять крышку. Их ожидал сюрприз — внутри оказались мумифицированные останки человека.
Правда, сохранилось всего около десяти процентов мумии. Ученые провели лазерное сканирование для создания 3D-модели, а затем детальную компьютерную томографию. Анализ показал, что останки принадлежали человеку, умершему в возрасте около 30 лет. Его личность пока не установлена.
Надписи на саркофаге свидетельствуют о том, что он был предназначен для жрицы по имени Мер-Нейт-ит-эс. Но ученые отмечают, что не всегда в подобных гробах хоронили тех, для кого они были предназначены.
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