Видео: В Австралии неожиданно нашли древнеегипетскую мумию

Сотрудники Университета Сиднея Австралия ) обнаружили мумифицированные останки человека в древнеегипетском саркофаге, который более 150 лет считался пустым. Об этом сообщает ABC News Australia.

Деревянный древнеегипетский саркофаг, возраст которого оценивается в 2500 лет, в Австралию был привезен полтора века назад. Его идентифицировали как пустой и с тех пор не открывали. И только сейчас ученые решили снять крышку. Их ожидал сюрприз — внутри оказались мумифицированные останки человека.

Правда, сохранилось всего около десяти процентов мумии. Ученые провели лазерное сканирование для создания 3D-модели, а затем детальную компьютерную томографию. Анализ показал, что останки принадлежали человеку, умершему в возрасте около 30 лет. Его личность пока не установлена.

Надписи на саркофаге свидетельствуют о том, что он был предназначен для жрицы по имени Мер-Нейт-ит-эс. Но ученые отмечают, что не всегда в подобных гробах хоронили тех, для кого они были предназначены.