Ученые предложили биоразлагаемую пленку для защиты Большого Барьерного рифа

Исследователи из Австралийского института морской биологии разработали биоразлагаемую пленку для защиты кораллов Большого Барьерного рифа от обесцвечивания, вызванного глобальными климатическими изменениями. Об этом сообщает издание Рhys.org.

Ученые использовали в ходе экспериментов солнцезащитный слой из карбоната кальция, располагавшийся на поверхности воды. Испытания на семи различных типах кораллов показали, что пленка снизила проникновение солнечного излучения на 30%. Благодаря этому удалось уменьшить обесцвечивание. Оно связано с повышением температуры мирового океана и является основной причиной гибели кораллов. Покрытие в 50 тыс. раз тоньше человеческого волоса.

По словам управляющего директора Фонда Большого Барьерного рифа Анны Марсден, разработка подтвердила, что уменьшение количества солнечного света эффективно в борьбе с обесцвечиванием. Марсден подчеркнула, что покрыть защитной пленкой весь Большой Барьерный риф не удастся. Ученые предлагают ее применять локально, в районах с высоким риском. Авторы эксперимента отметили, что разработка нуждается в дополнительном тестировании.

В 2016 году, по данным Центра передового опыта в области изучения коралловых рифов Австралийского совета научных исследований (ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies), на Большом Барьерном рифе произошла крупнейшая гибель кораллов. Самый высокий процент потерь пришелся на 700-километровую полосу в северной части рифа. Там было утрачено в среднем 67% мелководных видов.

Большой Барьерный риф протянулся на 2,300 км вдоль северо-восточного побережья Австралии . По данным ЮНЕСКО, в его экосистеме представлено 400 видов кораллов, более 1,5 тыс. видов рыб и 4 тыс. видов моллюсков.

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