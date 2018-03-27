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Большой Барьерный риф предложили прикрыть солнцезащитной пленкой
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Большой Барьерный риф предложили прикрыть солнцезащитной пленкой 

Мир24 37 минут назад
Ученые из Австралийского института морской биологии предложили оригинальный способ защитить Большой Барьерный риф. По их мнению, кораллы следует прикрыть сверхтонкой биоразлагающейся пленкой, сообщают западные СМИ.
В последние годы риф начал стремительно обесцвечиваться и разрушаться из-за глобального потепления. Ученые решили остановить этот процесс при помощи солнцезащитного экрана из карбоната кальция. Щит расположили на воде над кораллами, и он сократил проникновение солнечных лучей на 30%.
Испытания на семи видах кораллов прошли успешно. Но у специалистов вряд ли получится покрыть всю поверхность Большого Барьерного рифа (348 000 кв.км). Ученые предлагают размещать такие пленки локально, в зонах особого риска. Концепцию следует доработать, но она имеет большой потенциал.
В 2017 году ЮНЕСКО включил Риф в список природных объектов, которым грозит исчезновение. Уникальные животные, которые там обитают, либо перебираются в другие места, либо вымирают. Исчезновение кораллов также может привести к росту высоты и силы океанских волн, обрушивающихся на берег.
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