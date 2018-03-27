Ученые: «звезда пришельцев» KIC 8462852 еще раз загадочно потускнела

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . Загадочная звезда KIC 8462852 в созвездии Лебедя, чье необычное «мигание» указывает на возможное существование сверхразвитой цивилизации инопланетян, резко потускнела и потеряла примерно 10% своей яркости за прошлую неделю, сообщила Табета Бойяджиан, астроном из США

"Сегодня у нас появились большие новости — за последнюю неделю мы пережили сразу два резких снижения в яркости KIC 8462852. В сумме они понизили ее светимость примерно на 10%, что является рекордным значением со времен, когда за этим светилом наблюдал «Кеплер». Наши выводы были подтверждены астрономами из проекта AAVSO", — пишет Бойяджиан.

В середине октября 2015 года Табета Бойяджиан (Tabetha Boyajian), планетолог из Йельского университета, и ее коллеги рассказали о необычных флуктуациях в яркости звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя, которые могут указывать на присутствие в ее окрестностях так называемой сферы Дайсона, созданной сверхразвитой цивилизацией инопланетян.

Изначально ученые предполагали, что такое «моргание» звезды могло быть вызвано роем комет, закрывших ее свет от наблюдателей на Земле, однако в январе 2016 года американский астроном Брэдли Шефер обнаружил, что яркость KIC 8462852 непостижимым образом упала на 0,16 звездных величины за последний век, что поставило под сомнение эту теорию.

Изначально ряд скептиков пытался отрицать сам факт потускнения KIC 8462852 в краткосрочной и многолетней перспективе, но впоследствии ученые, работающие с телескопом «Кеплер», а также российские астрономы из Пулковской обсерватории, подтвердили то, что яркость этого светила падала в прошлом.

За последний год яркость KIC 8462852 необъяснимым образом снижалась как минимум два раза, в мае и в октябре прошлого года. Во время наблюдений за этими звездными «затмениями» ученым удалось раскрыть некоторые особенности этого светила и подтвердить, что на его орбите действительно присутствует некий крупный объект, заслоняющий его свет, но при этом исключить вариант того, что он представляет собой сферу Дайсона.

Новое потускнение «звезды Табби», как надеются Бойяджиан и ее единомышленники, поможет им понять, как меняется спектр этого светила во время подобных эпизодов. Его анализ поможет ученым проверить, действительно ли свет KIC 8462852 загораживает гигантское облако из пыли, как сейчас считают, или же этот объект имеет более экзотическую природу.