Редкая плесень поможет найти ученым инопланетную жизнь

Специалисты NASA обнаружили плесень в стерильной комнате. Находка поможет ученым в поиске внеземной жизни, сообщил сайт «Русская планета».

Плесень появилась в стерильной комнате, которую используют для изучения обнаруженных в Антарктиде метеоритов. Необычные грибы вырабатывают строительный белок, который чрезвычайно редко встречается на Земле. Именно поэтому ученые относят его к представителям внеземной жизни.