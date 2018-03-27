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Редкая плесень поможет найти ученым инопланетную жизнь
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Редкая плесень поможет найти ученым инопланетную жизнь 

360tv.ru 41 минуту назад
Специалисты NASA обнаружили плесень в стерильной комнате. Находка поможет ученым в поиске внеземной жизни, сообщил сайт «Русская планета».
Плесень появилась в стерильной комнате, которую используют для изучения обнаруженных в Антарктиде метеоритов. Необычные грибы вырабатывают строительный белок, который чрезвычайно редко встречается на Земле. Именно поэтому ученые относят его к представителям внеземной жизни.
Исследователи из Йоркского университета в Великобритании выяснили, как помочь людям, которые испытывают проблемы с памятью. Они обнаружили, что на способность запоминать новую информацию влияет течение сна.
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