На Венере найдены доказательства тектонической активности

Новое исследование ученых из Имперского колледжа Лондона показало, что массивная кора Венеры, вероятнее всего, не является единой платформой, а разделена на небольшие тектонические плиты.

Ученые изучили обновленные карты Венеры, сделанные по данным, которые 20 лет назад собрал аппарат «Магеллан». Новые карты показали, что равнины на планете разделены горными цепями и глубокими расселинами, а это может указывать на то, что когда-то части коры Венеры сталкивались друг с другом.

Похожие особенности рельефа возникали и на Земле из-за схождения и расхождения тектонических плит, отмечают авторы работы.

Напомним, что существует два типа каменистых планет. У первых кора — единое и неподвижное целое, например, в число таких планет входит Марс и Луна. Второй тип планет состоит из медленно движущихся плит, наползающих друг на друга или сталкивающихся, как на Земле.

Венеру долгое время причисляли к первому типу, но новые данные говорят об обратном. Авторы исследования предполагают, что Венера принадлежит к смешанному типу, так как ее литосфера разделена на плиты, но их подвижность не такая шустрая, как на Земле.

Планетологи решили сравнить плиты нашей планеты и Венеры, чтобы лучше понимать геологию последней. Скорее всего, у Венеры, как и у Земли, горячее ядро и жидкая мантия, которая способствует движению плит. А их медленное движение обусловлено тем, что порода коры намного мягче земной из-за высокой температуры на поверхности.

Новые данные помогут ученым разобраться, почему на Венере образовались такие невозможные условия для жизни. Несмотря на то, что по массе Венера очень схожа с Землей, никакая известная нам форма жизни не может на ней существовать из-за высокой температуры в 462° C и кислотной атмосферы.

Ученые давно предполагали, что роль в создании непригодного для жизни климата на второй от Солнца планете могло сыграть отсутствие тектонической активности по земному типу.