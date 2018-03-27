Космический бюджет: NASA построит сверхтяжелую ракету, космодром и супертелескоп

США утвердили бюджет NASA на 2018 финансовый год. Несмотря на все опасения, американское аэрокосмическое агентство получило на $1,6 млрд больше, чем оно запрашивало у Белого Дома. На что потратят $20,736 млрд и какие из граф расхода были увеличены американскими законодателями?

Существенные изменения затронули как сугубо научную, так и прикладную части бюджета организации, но основные изменения связаны с разработкой супермощной ракеты-носителя.

Ракета SLS и аппарат Orion

Основная часть «добавки» пришлась на программу ракеты-носителя SLS, самой мощной ракеты, когда-либо сделанной в NASA. С ее помощью космическое агентство планирует осуществлять пилотируемые и автоматическике миссии в пределах Солнечной системы. Ближайшими целями этих миссий могут стать Луна и Марс.

Базовый вариант Block 1 способен выводить 70 тонн груза на низкую околоземную орбиту. Но в будущем эта цифра может быть увеличена — модификация 1B предусматривает как грузовой, так и пилотируемый вариант, а грузоподъемность вырастет до 143 тонн.

Общий бюджет на перспективный носитель в 2018 году увеличился на $213 млн до $2,15 млрд, а общая сумма, потраченная NASA на программу SLS к концу 2018 года в общей сложности составит $23 млрд

Но SLS — лишь ракета, и вкладывать деньги в его развитие, не имея аппарата, который она могла бы вывести в космос было бы странным занятием. Именно поэтому на $164 млн был дофинансирован проект многоцелевого пилотируемого космического аппарата Orion, который позволит космонавтам отправиться к Луне, Марсу и телам Солнечной системы.

Еще один затратный компонент этой космической программы — это новая стартовая площадка, которая позволит обслуживать и запускать будущие сверхтяжелые ракеты.

Первый тестовый запуск связки SLS-Orion был запланирован на 2018 год, но позже был перенесен на 2019, а теперь скорее всего состоится лишь в 2020 году. В рамках будущего полета корабль без экипажа совершит облет вокруг Луны и вернется на Землю. Вся миссия займет около трех недель.

Выделение сенаторами дополнительных денег на программы SLS и Orion в полной мере соответствует новой Директиве о космической политике президента Дональда Трампа . Его космические планы предполагают переориентацию деятельности NASA и частного сектора с «орбитальных» проектов на миссии по освоению и изучению Луны и небесных тел Солнечной системы. Потенциально SLS способна доставить космонавтов на Марс и вернуть на Землю.

В поисках жизни

Если говорить о сугубо научной составляющей, то и она не осталась без должного внимания. К примеру, на нужды планетологов выделили сразу на $302 млн больше — $2,2 млрд В эту сумму входят $595 млн на миссию Europa Clipper и планетный модуль. Оба проекта направлены на изучение соответствующего спутника Юпитера.

Europa Clipper по прибытии к Европе совершит вокруг нее порядка 40 оборотов. В ходе облета аппарат детально сфотографирует поверхность спутника и исследует структуру ледяной «коры», которой он покрыт. Интерес планетологов подкреплен надеждами ученых, которые ищут жизнь вне Земли. Европа для решения этого извечного вопроса человечества подходит не меньше, чем спутники Сатурна Энцелад и Титана.

Особо примечательна судьба орбитального телескопа Джеймса Уэбба. Он должен в разы превзойти своего предшественника, телескоп Хаббла, по разрешающей способности и другим характеристикам. Однако и стоимость проекта, вывод которого в космос запланирован на 2019 год, растет угрожающими темпами. Текущие суммарные расходы на проект приблизились к отметке в $9 млрд Эксперты полагали, что убытки могли привести к новым переносам сроков запуска аппарата и даже вызвать сомнение правительства США в его целесообразности. Но конгресс выделил $533,7 млн — ровно ту сумму, которая была в первоначальном запросе, что дает основания надеяться на благополучную судьбу самого передового телескопа.

Также новый бюджет NASA предусмотрел выделение $100 миллионов на образовательные программы и увеличил на $34 млн бюджет служб, связанных с прогнозированием погоды.

Несмотря на разногласия в отношении правильности прохождения выборов и поведения в международной политике, команда Трампа и Конгресс проявляют удивительное единодушие в желании «сделать Америку великой», совершив исторические запуски и, возможно, открытия, которые останутся навсегда в памяти человечества.

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