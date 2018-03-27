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Европейское космическое агентство испытает новый радарный спутник
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Европейское космическое агентство испытает новый радарный спутник 

ТАСС 2 часа назад
ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) совместно с финской компанией Iceye испытает новый космический радарный спутник, который, по задумке конструкторов, должен быть в разы дешевле и компактнее своих современных аналогов. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.
Новый радар построен на базе технологии радиолокационной синтезированной апертуры, что позволяет ему получать изображение поверхности планет и различных объектов независимо от уровня естественного освещения, климатических и погодных условий. Установлен он будет на космическом аппарате, габариты которого составляют всего 80x60x50 см, что намного меньше всех современных радарных спутников. Отправляемая в космос разработка будет также оснащена раздвижной антенной, которая после выхода на орбиту развертывается и достигает 3,5 метров в длину.
Как отмечают в ЕКА, тот факт, что разработкой космического аппарата занималась частная компания с ограниченным бюджетом, поспособствовал тому, что при строительстве спутника и радара применялись не самые дорогие материалы, а это, в свою очередь, значительно уменьшило стоимость всего проекта. «Iceye не требуется наша помощь для строительства их радара и спутника, — заявил представитель ЕКА Джозеф Ашбахер. — Они делают все сами, и я бы даже сказал, что весь процесс разработки происходит быстрее, чем если бы ЕКА вмешивалось».
По данным корпорации, новый радар Iceye будет испытан в рамках программы мониторинга окружающей среды Copernicus, известной ранее как «Программа глобального мониторинга в интересах охраны окружающей среды и безопасности» (CMES — Global Monitoring for Environment and Security programme). Copernicus осуществляется под эгидой Еврокомиссии в партнерстве с ЕКА и Европейским агентством по окружающей среде.
Всего Iceye в перспективе планирует запуск еще порядка двух десятков подобных аппаратов. Первый был уже запущен в январе. Следующий же планируют отправить на орбиту предстоящим летом.
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