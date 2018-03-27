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Скафандр для экипажа космического корабля «Федерация» переделают
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Скафандр для экипажа космического корабля «Федерация» переделают 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Скафандр для экипажа космического корабля «Федерация» переделают, он вышел «не очень красивым и удачным» — разработчик
РИА Новости
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"Прогресс МС-07" отстыкуют от МКС 28 марта, а затопят 26 апреля Заработал первый в мире "космический оптоволоконный кабель" Источник сообщил о запуске двигателя ангольского спутника "AngoSat-1"
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