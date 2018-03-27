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Большим китам оказалось выгодно не расти дальше
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Большим китам оказалось выгодно не расти дальше 

Индикатор 56 минут назад
Фото: Индикатор
Ученые выдвинули новую гипотезу о том, почему киты достигают такого большого, по сравнению с наземными млекопитающими, размера, но при этом не растут еще больше. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Водные млекопитающие гораздо больше похожи на своих наземных предков (собак, слонов и других), чем на других морских жителей. Ученые Стэнфордского университета исследовали, как изменялись размеры млекопитающих, когда они переместились с суши под воду. Авторы сравнили массу тела 3 859 живущих млекопитающих и 2 999 останков из имеющихся баз данных. В анализ были включены около 70% существующих видов и 25% вымерших.
В процессе эволюции, когда наземные млекопитающие стали жить в воде, их размеры стали быстро увеличиваться. Те водные млекопитающие, предками которых были животные поменьше (например, собаки) увеличивали размер гораздо быстрее. Потомки более крупных млекопитающих росли медленнее. Вероятно, это связано с тем, что существует некоторый оптимальный размер для жизни в воде, делают вывод ученые.
Исследователи считают, что большой размер позволяет водным млекопитающим сохранять тепло в воде. Температура воды меньше температуры тела, и маленький организм охлаждается гораздо быстрее, чем большой. Однако размеры тела не могут расти неограниченно — существует максимум, который животные не преодолевали. Ученые объясняют это особенностями метаболизма — при сликом большом размере животное просто не сможет добывать столько пищи, сколько необходимо для того, чтобы нормально поддерживать жизнь.
В дальнейшем ученые планируют провести аналогичное исследование наземных животных. С помощью этого, они надеются определить оптимальные размеры тела, основываясь на физических и химических принципах.
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