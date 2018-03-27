Ещё
Ученые сообщили о влиянии Луны на психику человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые сообщили о влиянии Луны на психику человека 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Исследователи из США представили данные влиянии Луны на психическое состояние человека, об этом сообщили «ActualNews». Согласно доводам ученых, Луне преувеличенно приписывают разные способности влиять на человеческое здоровье. «Статистический анализ указывает на то, что среднестатистический взрослый человек не подвержен никаким воздействиям Луны», — заявили специалисты, изучив проблему. С древних времен планете, являющейся спутником Земли, приписывались различные свойства, в том числе особое воздействие на психическое состояние человека. Можно услышать разные теории о том, как лунные фазы влияют на несчастные случаи и попытки самоубийства. Но американские исследователи констатировали: все это скорее миф, чем правда. По данным МедикФорума, ученые изучали имеющиеся данные о влиянии Луны, собранные за 10 лет. Никакой связи между этой планетой и происходящими с людьми происшествиями они не нашли. В то же время специалисты отметили: есть подверженные внушению, инфантильные либо эмоционально нестабильные люди, которые могут считать, что они подвержены воздействию небесного светила, и на этом фоне возможны какие-то проявления, например, скачки давления. Ранее специалисты делились открытием о том, что определенные слова в речи людей могут указывать на наличие психических болезней.
МедикФорум: последние новости
Психологи открыли, как научиться экономить деньги Пострадавшего от инсульта Добронравова прооперировали СМИ: у 49-летней Валерии появились близнецы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге225
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным85
НАТО приняло меры против российских дипломатов177
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово83
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово166
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение