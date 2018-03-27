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Маск придумал новый проект
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Илон Маск решил продавать Lego для взрослых 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: Reuters
Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск придумал новый стартап.
Бизнесмен заявил, что будет выпускать кирпичи из камней, скрепляющиеся между собой по принципу Lego. Строить из них можно будет хоть здания, хоть скульптуры, написал Маск в своем твиттере.
Заниматься проектом будет The Boring Company. Первый выпуск «Lego для взрослых» будет посвящен Древнему Египту, а из камней можно будет собирать пирамиды и сфинксов.
Бизнесмен отдельно подчеркнул, что постройки рассчитаны на сейсмические нагрузки, как в Калифорнии. На строительные блоки пойдут камни, извлекаемые при бурении тоннелей.
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