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Разовый полет на Луну — это дорого и бессмысленно
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Разовый полет на Луну — это дорого и бессмысленно 

Techdiver 2 часа назад
Фото: Techdiver
Технические возможности российской космонавтики позволяют отправить космонавтов в краткосрочный полет на Луну, однако смысла в этом нет, заявил гендиректор Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного института госкорпорации «Роскосмос» Олег Горшков.
«Если говорить о том, чтобы это сделать немедленно, нужна сверхтяжелая ракета, но это не принципиальный вопрос, показано, что сделать это можно. Подобные системы в России были созданы, если говорить об «Энергии» и «Буране». Если говорить про лунный корабль, его создать можно. Другой вопрос, зачем. Если просто прилететь, то это дорого и бессмысленно», — сказал Горшков в эфире «Эхо Москвы».
Он напомнил, что международное сообщество обсуждает вопрос глубокого изучения Луны с перспективой строительства базы на спутнике, однако это требует совершенно другого уровня технической готовности.
«Если мы говорим о том, чтобы возвращаться на Луну основательно, для того, чтобы изучать ее с орбиты и в перспективе строить базу, это совсем другая ситуация, нужны совсем другие технологии», — сказал эксперт.
Одной из нерешенных проблем он назвал защиту экипажа от космической радиации — в настоящее время нет легких материалов, пригодных для использования в космосе, которые в состоянии уберечь исследователей Луны.
Касаясь длительности пребывания человека вблизи Луны и на ее поверхности, Олег Горшков сообщил, что космические агентства ряда стран обсуждают «командировку» длиной в месяц.
«Даже если говорить о месячном пребывании космонавта на орбите Луны, то нужно иметь в виду, что ряд вопрос, например, присутствие радиации, не решен. Эту задачу надо решать, подходов к ней не сказать чтобы много. Мы не сильно продвинулись по отношению к тем экспедициям, которые были когда-то», — резюмировал ученый.
Ранее старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Владимир Сурдин отмечал, что за три месяца люди на Луне получат дозу радиации, несопоставимую с жизнью. Из-за этого и по ряду других причин для решения научных задач на спутнике Земли, по его мнению, гораздо эффективнее использовать роботов.
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