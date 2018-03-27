Разовый полет на Луну — это дорого и бессмысленно

«Если говорить о том, чтобы это сделать немедленно, нужна сверхтяжелая ракета, но это не принципиальный вопрос, показано, что сделать это можно. Подобные системы в России были созданы, если говорить об «Энергии» и «Буране». Если говорить про лунный корабль, его создать можно. Другой вопрос, зачем. Если просто прилететь, то это дорого и бессмысленно», — сказал Горшков в эфире «Эхо Москвы»

Он напомнил, что международное сообщество обсуждает вопрос глубокого изучения Луны с перспективой строительства базы на спутнике, однако это требует совершенно другого уровня технической готовности.

«Если мы говорим о том, чтобы возвращаться на Луну основательно, для того, чтобы изучать ее с орбиты и в перспективе строить базу, это совсем другая ситуация, нужны совсем другие технологии», — сказал эксперт.

Одной из нерешенных проблем он назвал защиту экипажа от космической радиации — в настоящее время нет легких материалов, пригодных для использования в космосе, которые в состоянии уберечь исследователей Луны.

Касаясь длительности пребывания человека вблизи Луны и на ее поверхности, Олег Горшков сообщил, что космические агентства ряда стран обсуждают «командировку» длиной в месяц.

«Даже если говорить о месячном пребывании космонавта на орбите Луны, то нужно иметь в виду, что ряд вопрос, например, присутствие радиации, не решен. Эту задачу надо решать, подходов к ней не сказать чтобы много. Мы не сильно продвинулись по отношению к тем экспедициям, которые были когда-то», — резюмировал ученый.