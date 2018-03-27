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NASA попросило всех фотографировать облака
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NASA попросило всех фотографировать облака 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
С необычной просьбой делать снимки облаков обратилось к фотографам всего мира Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Фотографии необходимо отправлять через специальное приложение. Они необходимы ученым для улучшения работы устройства изучения Земли ‐ CERES, сообщило The Verge.
В NASA пояснили, что нужно установить роль облаков в глобальном изменении климата планеты, однако их зачастую довольно сложно идентифицировать с большой высоты. Именно для проверки показаний шести новых приборов на борту различных аппаратов необходимы фотографии, пишет издание.
Все желающие помочь американскому ведомству должны установить приложение GLOBE Observer на свои мобильные устройства и зарегистрироваться, сообщив адрес электронной почты.
После чего можно приступить к фотографированию облаков. Если ваш снимок совпадет по времени с прохождением над этим районом спутника с устройством CERES, NASA сообщит о возможности сравнения данных.
Новый вид полярных сияний был открыт недавно в ходе совместного проекта Aurorasaurus, который предполагает сотрудничество профессиональных ученых и обычных наблюдателей и финансируется NASA и Национальным научным фондом США.
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